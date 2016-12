GNR dá cabaz a multado

CM pelo responsável das relações–públicas da GNR, tenente-coronel José Machado, que recusou dar mais pormenores.



Foi uma multa que teve um final feliz e que teve como protagonistas os militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Viseu, que decidiram ajudar uma família que vive com muitas dificuldades.O homem autuado deslocou-se às instalações da GNR de Viseu para requerer o pagamento a prestações de uma multa. Depois de alguma conversa, os militares perceberam que vivia com bastantes dificuldades económicas e decidiram intervir.Juntaram-se e compraram um cabaz de Natal com bens alimentares e ainda peças de roupa. Uma semana depois, próximo do dia de Natal, os militares entregaram-lhe também um par de óculos para o filho, que a família não conseguia comprar.