Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR da Covilhã recupera material furtado no valor de 30 mil euros

Foram ainda apreendidos diversos objetos utilizados na prática dos furtos.

Por Lusa | 04.10.17

A GNR da Covilhã recuperou, na localidade do Paul, diverso material que tinha sido furtado e que está avaliado em 30 mil euros, segundo anunciou em comunicado o Comando Territorial de Castelo Branco.



Segundo a nota, a ação foi realizada no dia 29 de setembro e resultou de uma investigação relacionada com furtos em residências no concelho da Covilhã, tendo sido realizada uma busca domiciliária.



A GNR refere que o suspeito dos furtos está referenciado e adianta que a ação permitiu apreender 80 peças em ouro e prata (anéis, pulseiras, brincos, fios, relógios, canetas e medalhas), uma televisão LCD, um computador e monitor, um amplificador digital, uma consola de jogos, uma máquina de filmar, um micro-ondas, uma máquina de café e uma batedeira elétrica.



Foram ainda apreendidos diversos objetos utilizados na prática dos furtos.