GNR da Feira deteve trio suspeito de assaltar 25 viaturas numa só noite

Factos ocorreram na madrugada de sábado para domingo, nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna.

Por Lusa | 18:56

A GNR deteve em Santa Maria da Feira três indivíduos suspeitos de assaltar numa só noite 25 viaturas, que estavam estacionas na via pública, informou esta segunda-feira aquela força de segurança.



Segundo um comunicado da GNR, os factos ocorreram na madrugada de sábado para domingo, nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira.



Após a denúncia de vários veículos terem sido alvo de furto, as patrulhas desenvolveram diligências no intuito de localizar os autores, tendo detetado, em flagrante delito, três indivíduos a consumar mais um furto em veículo.



Os indivíduos ainda tentaram fugir a pé, mas foram intercetados pelos militares que seguiram no seu encalço.



"Os suspeitos partiam os vidros dos automóveis no intuito de furtarem os bens do seu interior, tendo-se registado 25 veículos danificados", refere a mesma nota.



Os bens furtados foram recuperados e entretanto entregues aos legítimos proprietários, nomeadamente, diversos 'tablets', equipamentos informáticos, telemóveis, dinheiro e cartões de crédito, entre outros.