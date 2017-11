Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR de Castelo Branco apreendeu 2,6 quilos de droga

A GNR anunciou esta sexta-feira que apreendeu mais de mil doses de 'cannabis' e identificou dois homens, com idades de 33 e 46 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes, em Penamacor, no distrito de Castelo Branco.



Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que através do Núcleo de Investigação Criminal do Fundão foram identificados, na quinta-feira, dois homens, de 33 e de 46 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes.



"No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que durou cerca de três meses, foram realizadas três buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, tendo sido apreendidos 2,6 quilos de 'cannabis' (1.040 doses), 31 sementes e duas balanças digitais", lê-se na nota.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e ficaram em liberdade, sujeitos a termo de identidade e residência.



No mesmo dia, em Castelo Branco, o Núcleo de Proteção Ambiental da GNR deteve três homens, com idades entre os 29 e os 62 anos, pelo exercício de ato venatório proibido.



"As detenções foram efetuadas no âmbito de uma fiscalização em que os mesmos estavam a caçar a uma distância inferior a 500 metros de uma instalação industrial", refere a GNR.



Na operação, foram ainda apreendidas três espingardas de caça e 77 cartuchos, sendo que os detidos foram constituídos arguidos e após presença junto do Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.