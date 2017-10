Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR de Guimarães apreende 15 mil doses de droga

Três pessoas foram detidas por suspeitas de tráfico.

16:09

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Guimarães deteve três suspeitos de tráfico de estupefacientes e aprendeu 32 mil euros e mais de 15 mil doses de heroína, cocaína e haxixe, informou esta terça-feira aquela força policial.



Em comunicado, a GNR acrescenta que a operação decorreu na segunda-feira e traduziu-se em sete buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, nos concelhos de Guimarães e Vila Nova de Famalicão, ambos no distrito de Braga, e Chaves, no distrito de Vila Real.



Na operação, a GNR constituiu mais três arguidos.



Os detidos e arguidos têm idades compreendidas entre os 54 e os 74 anos.



Entre a droga apreendida, contam-se 14.069 doses de heroína, 986 doses de cocaína e 40 doses de haxixe.



A operação, realizada no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria desde novembro, resultou ainda na apreensão de quatro viaturas, três pistolas, uma caçadeira, 200 cartuchos, 40 munições, quatro balanças e quatro quilos de material de corte.



Os três detidos, um dos quais com antecedentes pela prática do crime de tráfico e dois por assaltos à mão armada, vão ser levados a tribunal na quarta-feira.



A operação contou com a colaboração da PSP de Guimarães.