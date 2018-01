Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR de Oliveira de Azeméis deteve homem que ameaçou mulher com machado

Factos ocorreram no dia 31 de dezembro, em véspera de passagem de ano.

Um homem que terá ameaçado a mulher com um machado enquanto segurava uma filha de um ano ao colo foi detido em Oliveira de Azeméis, tendo ficado com pulseira eletrónica por decisão do tribunal, informou esta quinta-feira a GNR.



Em comunicado, a GNR refere que os factos ocorreram no dia 31 de dezembro, em véspera de passagem de ano.



"Quando chegaram ao local da ocorrência, os militares viram o suspeito a ameaçar a vítima com um machado numa mão, enquanto que na outra mão, ao colo, segurava a sua filha de um ano", refere a mesma nota.



Segundo a GNR, os militares tentaram acalmar o suspeito, ordenando que o mesmo largasse o machado de forma a garantir a segurança de todos os presentes.



No entanto, o suspeito não terá acatado esta ordem, tendo encetado uma "atitude agressiva" perante os militares, que foram obrigados a usar a força para o imobilizar e deter.



Ainda segundo a GNR, a criança foi retirada, em segurança, ao agressor, não sofrendo qualquer ferimento, tendo a mesma sido entregue à mãe de 27 anos, que ostentava ferimentos ligeiros, fruto das agressões do detido.



Desta atuação resultou a apreensão do machado e a detenção do individuo por violência doméstica.



O suspeito foi, entretanto, presente ao Tribunal de Oliveira de Azeméis, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de afastamento da vítima e a colocação de pulseira eletrónica.