GNR de Trancoso deteve homem por crime de incêndio florestal

Individuo encontrava-se no local a tentar apagar as chamas.

Por Lusa | 12:19

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 60 anos, em Trancoso, por crime de incêndio florestal.



A GNR refere em comunicado enviado à agência Lusa que o homem foi detido na quarta-feira por militares do Posto Territorial de Trancoso, no distrito da Guarda.



Segundo a fonte, os militares, "alertados para o facto de estar a deflagrar um incêndio florestal, foram de imediato ao local, onde estava o alegado autor do mesmo, um homem de 60 anos, a tentar apagar o fogo".



O incêndio, que consumiu cerca de 10 mil metros quadrados de área, "terá sido consequência de uma queimada, não licenciada, que se descontrolou" e que se propagou para o mato envolvente, de acordo com a fonte.



O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Trancoso e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.



A GNR lembra que a realização de queimadas "só é permitida fora do período crítico e desde que o índice de risco temporal de incêndio seja inferior ao nível elevado".



A fonte esclarece na nota que é obrigatório o licenciamento pela respetiva Câmara Municipal ou pela Junta de Freguesia, se a esta for concedida delegação de competências, devendo as queimadas ser realizadas "na presença de técnico credenciado em fogo controlado ou, na sua ausência, de equipa de bombeiros ou de equipa de sapadores florestais".