GNR encontrado morto em Messines

Um militar da GNR do comando de Faro foi encontrado sem vida na manhã deste sábado, depois de ter sido dado como desaparecido na quarta-feira. O militar de 55 anos, será o sargento ajudante Nunes que cumpria serviço em Quarteira - e que já estaria na situação de reserva - tem uma residência em São Bartolomeu de Messines. A sua viatura foi encontrada parcialmente submersa esta sexta-feira, na Ribeira do Arade.O corpo da vítima foi encontrado cerca das 10h30 deste sábado numa zona próxima do IC1, no concelho de Silves. O corpo foi descoberto por um dos cães das equipas cinotécnicas que a GNR enviou para o local.Joaquim Gonçalves, comandante dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, conta ao CM que "o militar terá tentado atravessar a ribeira de carro numa zona muito utilizada pelos moradores da zona". Mas as chuvas que se abateram sobre o Algarve nos últimos dias terão provocado um aumento do caudal da ribeira, o que terá surpreendido o militar.