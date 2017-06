GNR desmantela rede de furto e viciação de veículos e detém cinco suspeitos

"Os veículos, na sua maioria de trabalho, uns eram desmantelados e vendidos à peça, outros eram sujeitos a viciação e colocados no mercado como sendo legais", explica a GNR.A rede agora desmantelada era liderada por um homem já referenciado e com antecedentes por este tipo de crime, que, de acordo com a investigação, "planeava o furto dos veículos, maioritariamente oriundos do norte e centro do país, durante o período noturno e mediante as encomendas de peças que recebia".Segundo a GNR, integravam ainda esta rede criminosa três homens que efetuavam os furtos e um outro que procedia ao desmantelamento das viaturas.Um dos detidos ficou em prisão preventiva e outro foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Vila Real por ter pendente um mandado de detenção para cumprimento de pena.Dois arguidos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas e o restante com termo de identidade e residência.