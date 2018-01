GNR desmantela rede de tráfico de droga na Margem Sul

Autoridades efetuaram, até ao momento, sete detenções.

Por Miguel Curado | 10:33

O Comando da GNR de Setúbal mobilizou esta quarta-feira cerca de uma centena de militares para a realização de uma operação de combate ao tráfico de droga que, até ao momento, já permitiu efetuar sete detenções.

Foram feitas dezenas de buscas nas duas margens do Tejo, e apreendido haxixe e pólen de haxixe, em quantidade que a GNR ainda não confirmou oficialmente.

O CM sabe que foram ainda recuperadas diversas viaturas de gama alta.

A rede agora desmantelada, com sede no Montijo, abastecia de droga a margem Sul do Tejo, com diversas entregas também na área metropolitana de Lisboa.

O Comando da GNR de Setúbal promete, para mais tarde, a divulgação pública de mais informações sobre a operação.