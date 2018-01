Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém cúmplices do assaltante que morreu eletrocutado

Dois homens fugiram quando viram o amigo ser atingido por uma descarga elétrica, em Torres Vedras.

13:13

A GNR deteve os dois cúmplices do assaltante que morreu eletrocutado em Torres Vedras.



Segundo o CM apurou, depois de verem o amigo a ser atingido por uma descarga elétrica, os dois homens fugiram, livraram-se do material que já tinham furtado e das roupas que traziam. Só depois foram dizer à família da vítima que esta estava desaparecida.



A GNR recuperou o material furtado da estação da EDP, tal como as roupas. Os dois detidos deverão ser indiciados por furto e omissão de auxílio uma vez que não socorreram o amigo. A vítima já era conhecida das autoridades policiais por crimes semelhantes.