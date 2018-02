GNR detém dois homens em Ovar e Amarante por violência doméstica

Suspeitos de 55 e 70 anos agrediram as companheiras.

Por Lusa | 18:48

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 70 anos, em Amarante, por violência doméstica e de outro, de 55 anos, em Ovar pelo mesmo crime.

De acordo com aquela força policial, n ocaso de Amarante foram realizadas esta sexta-feira buscas em viaturas e numa residência, no âmbito de um inquérito por violência doméstica que decorria desde o início do ano.

Nas buscas foram apreendidas armas e munições, nomeadamente cinco espingardas de caça, uma carabina, um revólver, uma pistola, uma réplica de arma fogo e 190 munições de diversos calibres.

O detido, após ter sido presente ao Tribunal de Marco de Canaveses, ficou impedido de contactos com a vítima e obrigado a afastamento da residência.

No caso de Ovar, o detido é um homem de 55 anos, residente em Ovar, suspeito de violência doméstica, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Segundo um comunicado da GNR, o indivíduo foi detido na passada terça-feira após uma denúncia a dar conta de um desentendimento entre um casal, tendo o homem agredido fisicamente a sua esposa.

"A GNR dirigiu-se de imediato ao local, tendo verificado que a habitação de ambos se encontrava com diversos objectos e vidros partidos no chão", refere a mesma nota.

A mesma fonte adianta que o suspeito terá continuado com um comportamento agressivo perante os seus familiares, na presença dos militares, pelo que foi detido.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Ovar e ficou sujeito à medida de coação de apresentações periódicas no posto policial da área da sua residência.