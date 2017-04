GNR detém dois homens por posse ilegal de armas no Porto

Tinha em sua posse uma arma de fogo transformada, um silenciador, munições, uma faca de cozinha, uma lâmina e um bastão em aço.



O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, tendo sido notificado para comparecer no tribunal, mas não cumpriu a notificação.



A GNR deteve, em operações distintas, dois homens no distrito do Porto por posse ilegal de armas, um dos quais em Felgueiras, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, informou esta quinta-feira aquela força.No caso de Felgueiras, trata-se de um homem de 38 anos, a quem a GNR, no âmbito de buscas domiciliárias e não domiciliárias, apreendeu uma arma de fogo, transformada para 6,35 milímetros, um carregador e 59 munições de diversos calibres.Presente a tribunal, o detido ficou sujeito à medida de coação de proibição de contacto com a vítima.