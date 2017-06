GNR detém dois suspeitos de tráfico de droga em Famalicão

Vão ser apresentados no Tribunal Judicial de Famalicão, para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.



A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos.



A GNR deteve em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão, dois homens por tráfico de estupefacientes e apreendeu droga, dinheiro e outro material relacionado com aquela atividade, num valor total superior a 400 mil euros, informou hoje aquela força.A operação, efetuada no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes, compreendeu duas buscas não domiciliárias e resultou na apreensão de 11.878 doses de canábis e de 5.493 plantas de canábis.Foram ainda apreendidos 10.626 euros, além de material de produção e tratamento do produto estupefaciente.