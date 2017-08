Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém duas pessoas e recupera duas toneladas de cortiça

O reforço de patrulhamento pretende prevenir e reprimir a criminalidade nas explorações agrícolas.

Por Lusa | 16:21

A GNR deteve duas pessoas, aplicou 239 contraordenações e recuperou duas toneladas de cortiça furtadas durante a Operação "Campo Seguro 2017", que decorreu no mês de julho.



Em comunicado esta quinta-feira divulgado, a GNR adianta que intensificou o patrulhamento das áreas florestais e das explorações agrícolas e que, além dos dois detidos, identificou outras quatro pessoas.



A primeira fase desta operação contou com a participação de elementos da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Guardia Civil espanhola.



Segundo a GNR, o reforço de patrulhamento pretende prevenir e reprimir a criminalidade nas explorações agrícolas, transmitindo aos agricultores um sentimento de segurança, proximidade e de confiança.