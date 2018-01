Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém homem em Vila Praia de Âncora por tráfico de droga

Militares apreenderam cocaína e canábis.

Por Lusa | 21:24

A GNR anunciou este sábado que deteve um homem em Vila Praia de Âncora, Caminha, por tráfico de droga, e apreendeu 30 doses de cocaína e 12 de canábis, além de mais de dois mil euros em dinheiro.



Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo informou que deteve um homem de 31 anos de idade por tráfico de droga em Vila Praia de Âncora e que no decorrer da investigação policial realizou três buscas, uma domiciliária e duas a veículos.



Durante essa operação apreendeu "30 doses de cocaína, 12 doses de canábis, quatro doses de MDMA e 2.365 euros em dinheiro".



O suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, na segunda-feira.