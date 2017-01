GNR detém homem que assaltou 23 casas

Um de quatro detidos pela GNR numa operação realizada no Alto Minho está indiciado pela prática de pelo menos 23 furtos a residências, disse hoje à Lusa fonte do comando territorial daquela força policial em Viana do Castelo.

Segundo a mesma fonte, o suspeito "está fortemente indiciado pela prática de 23 furtos a residências, mas poderá ser responsável por mais de outras duas dezenas de assaltos realizados nos últimos dois meses, nos distritos de Viana do Castelo e Braga, nomeadamente, no concelho de Barcelos".

O homem, que na altura dos crimes morava em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, foi abordado na quinta-feira, em Vila Nova de Cerveira. Após buscas realizadas àquela residência, a força policial conseguiu recuperar "diversos objetos furtados".



A investigação deste caso, que no total incluiu nove buscas, quatro domiciliárias e cinco não domiciliárias em vários locais do Alto Minho, permitiu à GNR deter mais três homens, um deles, indiciado por tráfico de droga, tendo apreendido mais de 140 doses de droga.



O alegado traficante, também residente no concelho de Caminha, foi detido na quarta-feira, "durante a preparação da operação que culminou com a detenção do suspeito dos furtos a residência ".









Os quatro suspeitos têm idades entre os 26 e os 39 anos.



Além de 144 doses de haxixe, os militares da GNR envolvidos na operação apreenderam uma balança de precisão, sete telemóveis, diverso material de acondicionamento da droga, 14 peças em ouro, três relógios, dois LCD, um leitor de DVD, três portáteis, um 'tablet', quatro sistemas de som, uma consola de videojogos, um sabre e diversos pequenos eletrodomésticos e ferramentas elétricas.



