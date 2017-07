Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém mulher por posse de droga em Elvas

Foram ainda apreendidas 255 doses de cocaína.

15:22

A GNR anunciou este domingo ter detido uma mulher, de 38 anos, por posse de droga, a quem aprendeu 255 doses de cocaína e 10,8 gramas de liamba, em Elvas, no distrito de Portalegre, no Alentejo.



A mulher, de nacionalidade equatoriana, foi detida no sábado e presente, para primeiro interrogatório judicial, ao Tribunal de Elvas, que lhe decretou a medida de coação de prisão preventiva, refere a GNR, num comunicado enviado à agência Lusa.



Segundo a GNR, a mulher, que vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Odemira, no distrito de Beja, também no Alentejo, circulava de táxi da capital de Espanha, Madrid, para a zona da grande Lisboa, tendo na sua posse as 255 doses de cocaína e 10,8 gramas de liamba.



Além da droga, a GNR também apreendeu à mulher um telemóvel, um 'tablet', cerca de 200 euros em dinheiro e cerca de 13 quilogramas de um produto em pó encontrado em vários pacotes de farinha e que vai ser analisado pelo Laboratório de Polícia Científica.