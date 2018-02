Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém na Guarda casal que furtou veículo em França

Alerta foi emitido pelas autoridades francesas e espanholas.

20:02

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou esta quinta-feira a detenção, em flagrante, de um casal, com 38 e 51 anos, que se fazia transportar numa viatura furtada em França.



A GNR adianta em comunicado que a detenção foi hoje efetuada através do Destacamento de Trânsito da Guarda.



"No seguimento de um alerta emitido pelas autoridades francesas e espanholas, para o Centro de Cooperação Policial Aduaneiro (CCPA) de Vilar Formoso, sobre uma viatura que se deslocava em direção a Portugal, o Comando Territorial da GNR da Guarda, de imediato, levou a cabo uma operação para deteção e interseção dos suspeitos, o que viria a acontecer na A25 [autoestrada Aveiro/Vilar Formoso] entre as localidades da Guarda e de Celorico da Beira, sendo detido um homem de 51 anos e uma mulher de 38 anos", explica a fonte.



Segundo a nota da GNR, o homem suspeito do furto do veículo, com antecedentes criminais em Portugal, por burlas, furto, viciação e roubos de veículos, está hoje a ser presente ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.



A mulher, de nacionalidade estrangeira, encontrava-se em situação irregular no espaço Schengen e está hoje a ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, adianta a fonte.