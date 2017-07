GNR detém oito suspeitos de tráfico de droga

Cinco homens e três mulheres foram detidos pela alegada prática do crime em Lousada, Felgueiras, Amarante, Penafiel, Guimarães e Vizela.

Por Lusa | 12.07.17

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de cinco homens e três mulheres pela alegada prática do crime de tráfico de droga em Lousada, Felgueiras, Amarante, Penafiel, Guimarães e Vizela.Segundo a autoridade policial, as detenções ocorreram na segunda-feira e na terça-feira, no âmbito de uma investigação que culminou na realização de dez buscas domiciliárias e duas não domiciliárias.Os detidos têm idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos.Os militares apreenderam 2.060 doses de heroína, 66 doses de cocaína, 22 doses de haxixe, 100 gramas de bicarbonato de sódio, duas balanças de precisão, dez telemóveis, 415 euros, uma viatura ligeira e diversos artigos utilizados para embalamento, acondicionamento e transporte do produto estupefaciente.No âmbito da operação policial, assinala a GNR, foi ainda recuperado diverso material furtado em casas senhoriais.