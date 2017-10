Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém quatro suspeitos de tráfico em festival em Tomar

Operação de policiamento ocorreu no festival 'Wild Spirit Free Party'.

01.10.17

A GNR anunciou a detenção, na madrugada deste domingo, quatro homens suspeitos de tráfico de estupefacientes, durante uma operação de policiamento no festival 'Wild Spirit Free Party', em Tomar.



Segundo um comunicado do Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, nesta operação "foram detidos quatro homens, com idades compreendidas entre os 22 e 28 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes".



A Guarda Nacional Republicana adiantou que foram, também, levantados "15 autos de contraordenação, por posse de estupefacientes, tendo sido apreendido um total de 156,4 doses de haxixe, 11,2 gramas de liamba, 15 selos de LSD e 2,4 gramas de MDMA".



Os detidos foram notificados e vão comparecer na segunda-feira no Tribunal de Tomar, para primeiro interrogatório judicial.