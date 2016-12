GNR detém seis pessoas na região Norte

A GNR do Porto anunciou hoje a detenção de seis pessoas e a apreensão de 31 armas brancas e de fogo, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos e Santa Maria da Feira.



Esta investigação, que tem como foco os crimes de posse ilegal de armas, furto e recetação, envolveu 39 buscas domiciliárias e 41 não domiciliárias, indicou esta força policial, em comunicado.



Além das armas brancas e de fogo, os militares confiscaram munições de diferentes calibres, jantes de automóveis, droga (cocaína e heroína), ciclomotores, computadores, ferramentas e eletrodomésticos.





De entre os suspeitos, com idades entre os 20 e 64 anos, há um que tem um mandado de cumprimento de pena pendente por crimes contra o património.Esta operação envolveu 300 elementos e contou com o apoio da GNR de Aveiro, Braga, Vila Real, Viseu, Viana do Castelo e agentes da PSP do Porto.