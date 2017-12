Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém suspeita de furtar cartão de débito a idoso acamado

Numa busca domiciliária foram apreendidos 800 euros em numerário e vários electrodomésticos.

Por Lusa | 20.12.17

A GNR do Montijo deteve uma mulher suspeita de ter efetuado compras e levantamentos em dinheiro com um cartão de débito furtado a um idoso acamado na instituição onde trabalhava, anunciou esta quarta-feira o Comando Territorial de Setúbal.



Segundo um comunicado da GNR, a mulher detida, de 32 anos, que trabalhava na instituição particular de solidariedade social onde terá decorrido o furto, apoderou-se do cartão de débito do idoso, utilizando-o de forma continuada, em pagamentos de compras e levantamento de elevadas quantias em dinheiro.



A GNR adianta que a investigação, iniciada há cerca de dois meses, na sequência de uma denúncia, culminou com a detenção da mulher suspeita na passada terça-feira, no concelho da Moita, no distrito de Setúbal.



Além da detenção da mulher, que será esta quarta-feira presente a tribunal, a GNR efetuou uma busca domiciliária em que apreendeu 800 euros em numerário, dois televisores LCD, um frigorífico, um micro-ondas, diversas peças de vestuário e um aerossol de defesa pessoal.