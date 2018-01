Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém suspeito de tráfico de droga em Lagos

Autoridades apreenderam mais de mil doses de estupefacientes.

23:45

A GNR apreendeu mais de mil doses de droga na casa de um homem que tinha sido detido numa fiscalização de trânsito em Lagos, no Algarve, e que ficou em prisão preventiva por suspeita de tráfico.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que o homem, de 41 anos, foi detido na terça-feira durante uma operação de fiscalização de trânsito neste concelho do distrito de Faro e após uma busca efetuada ao veículo, desencadeada "perante o nervosismo" do condutor, que não possuía habilitação de condução.



"Constatou-se que o suspeito tinha droga na sua posse e outros objetos usados no tráfico de estupefacientes", refere a GNR.



Na sequência da operação, os militares efetuaram buscas na residência do homem, tendo apreendido 531 doses de heroína, 506 de haxixe, dez de liamba e duas de cocaína, duas armas brancas, um automóvel, duas balanças de precisão, dois moinhos de trituração de estupefaciente, um computador portátil, um tablet, um telemóvel e 681 euros em moeda.



De acordo com a GNR, o detido, com antecedentes criminais por roubo e tráfico de estupefacientes, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Lagos.



Segundo fonte da corporação, foi aplicada a prisão preventiva.