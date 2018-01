Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de armas

Homem de 36 anos foi detido em Vila do Conde.

Por Lusa | 13:36

A GNR deteve em Vila do Conde, um homem de 36 anos, por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas de fogo, informou esta quinta-feira o Comando Territorial do Porto daquela força policial.



Em comunicado, a GNR indica que durante uma operação realizada na quarta-feira apreendeu 176 doses de haxixe, 134 doses de canábis, uma espingarda caçadeira e uma carabina de pressão de ar.



Segundo a GNR, o suspeito foi detido após uma busca domiciliar, no âmbito de um inquérito por tráfico de estupefacientes, que decorria desde novembro de 2017, sobre a existência de uma plantação de canábis na residência do suspeito.