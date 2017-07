Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém suspeito de tráfico e apreende mais de mil doses de droga na A2

Detido no âmbito de uma fiscalização rodoviária, vai ser presente ao Tribunal de Ferreira do Alentejo.

Por Lusa | 17:13

A GNR anunciou esta quarta-feira ter detido um homem, de 35 anos, por suspeitas de tráfico de droga e apreendido mais de mil doses de heroína e cocaína, na Autoestrada do Sul (A2), na zona de Ferreira do Alentejo.



Segundo a GNR, num comunicado enviado à agência Lusa, o suspeito, que foi detido na terça-feira, no âmbito de uma fiscalização rodoviária, vai ser presente ao Tribunal de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas e coação.



Durante a fiscalização, militares do Posto Territorial de Loulé do Comando Territorial de Faro da GNR abordaram o veículo que o homem conduzia, verificaram que transportava droga "de forma dissimulada" e depois efetuaram uma busca domiciliária, tendo apreendido 590 doses de heroína, 535 doses de cocaína, dois telemóveis, a viatura e 300 euros.