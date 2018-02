Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém três pessoas suspeitas do crime de incêndio florestal

Detenções efetuadas em Lamego e Marco de Canaveses.

13:22

A GNR anunciou hoje a detenção de dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 36 e os 69 anos, em Lamego e Marco de Canaveses, pela prática do crime de incêndio florestal.



Segundo a GNR, as detenções ocorreram devido à execução de queima de sobrantes que acabaram por se descontrolar, o que resultou numa área ardida total de 6.100 metros quadrados, incluindo zonas de mato e de arvoredo.



A realização de queimas são permitidas em todos os espaços rurais, fora do período crítico e desde que não se verifiquem os índices de risco temporal de incêndio de níveis muito elevado e máximo, não carecendo de licenciamento da câmara municipal.



No entanto, esclarece a GNR, "é proibido fazer queimas a menos de 30 metros de quaisquer construções e a menos de 300 metros de bosques, matas, lenhas, searas, palhas, depósitos de substâncias suscetíveis de arder e, independentemente da distância, sempre que deva prever-se risco de incêndio".