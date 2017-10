Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve 123 pessoas durante fim de semana

48 por condução sob efeito do álcool.

Por Lusa | 12:52

A GNR deteve 123 pessoas em flagrante delito no último fim de semana, incluindo 48 por condução sob o efeito do álcool, 15 por tráfico de droga e três por violência doméstica, indicou esta segunda-feira esta força de segurança.



As restantes detenções estão relacionadas com condução sem carta (16), posse ilegal de arma (7) e furto (4).



Nas operações, realizadas a nível nacional, para prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, a GNR apreendeu 225 doses de haxixe, 400 sementes de cannabis, 48 plantas de cannabis, duas armas de fogo, 11 veículos e 4.200 cigarros.



Quanto ao trânsito, a GNR registou 120 infrações, destacando-se 899 casos de excesso de velocidade, 132 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 95 por falta de inspeção periódica obrigatória, 58 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 47 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 42 relacionadas com tacógrafos.