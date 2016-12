GNR deteve 227 pessoas no fim de semana

Durante a fiscalização foram ainda detetados 78 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 32 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 30 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.



No que diz respeito ao trânsito, a GNR detetou 2.180 infrações, 896 das quais por excesso de velocidade, 361 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 107 por falta de inspeção periódica obrigatória.Durante a fiscalização foram ainda detetados 78 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 32 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 30 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.As operações, que decorreram a nível nacional durante o fim de semana, visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve no fim de semana 227 pessoas em flagrante delito, 146 das quais por condução sob o efeito do álcool, e apreendeu 337 doses de haxixe, informou hoje aquela força de segurança.Em comunicado, a GNR adiantou que durante o fim de semana deteve 227 pessoas em flagrante delito, 146 das quais por condução sob o efeito do álcool, 16 sem habilitação legal para conduzir, oito por tráfico de estupefacientes, oito por furto e quatro por posse ilegal de armas.Durante as operações realizadas a nível nacional, a GNR apreendeu 337 doses de haxixe, 173 gramas de folhas de canábis, quatro armas brancas e 1.890 artigos contrafeitos.