GNR deteve 305 condutores por excesso de álcool

Os militares da GNR direcionaram as ações de fiscalização para as vias e locais onde as infrações por excesso de álcool e por consumo de substâncias psicotrópicas são mais frequentes.Esta operação realizou-se também em todos os países da Europa e enquadra-se no plano definido pela European Traffic Police Network (TISPOL), organismo que congrega todas as polícias de trânsito da Europa, no qual a GNR faz parte, e pelo Euro Controle Route, grupo de serviços de controlo das estradas europeias cujo objetivo é o de melhorar a segurança rodoviária.