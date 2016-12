GNR deteve 323 pessoas em flagrante delito na última semana

Na área do trânsito, foram detetadas 9.639 infrações, das quais 4.520 por excesso de velocidade, 390 por uso indevido de telemóvel durante a condução, 361 por falta de inspeção periódica obrigatória do veículo e 358 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.Os militares detetaram também 214 condutores com taxa de alcoolemia superior ao permitido por lei, 203 infrações relacionadas com tacógrafos e 147 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.