GNR deteve 42 pessoas em 12 horas

Foram ainda apreendidas quatro armas de fogo, três armas brancas e 18 munições.

17:07

A GNR deteve 42 pessoas, em flagrante delito, entre as 20h00 de sábado e as 08h00 deste domingo, no âmbito de operações de "prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária", anunciou hoje a força de segurança.



Em comunicado, a força policial precisou terem sido detidas 20 pessoas por condução sob o efeito do álcool, 12 por condução sem habilitação legal, cinco por tráfico e consumo de estupefacientes, dois por furto e dois por permanência ilegal em território nacional.



A GNR apreendeu ainda 154 doses de heroína, 55 doses de haxixe, 33 doses de cocaína, sete doses de folhas de cannabis, quatro armas de fogo, três armas brancas e 18 munições.



Neste período, a GNR registou 76 acidentes rodoviários, que resultaram em um morto, três feridos graves e 14 feridos ligeiros.