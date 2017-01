GNR deteve 446 pessoas esta semana

No que diz respeito ao trânsito, a GNR detetou na última semana 10.066 infrações, das quais 2.847 foram por excesso de velocidade, 481 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 434 relacionadas com tacógrafos, 416 por uso indevido do telemóvel.



Entre as infrações detetadas, 406 deveram-se a falta de inspeção periódica obrigatória, 313 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 161 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.



Durante as operações, foram apreendidas 26.828 doses de haxixe, 640 doses de liamba, 213 doses de heroína, 90 doses de cocaína, 28 armas de fogo, 20 armas brancas, 500 munições de vários calibres, nove veículos, 40.050 quilos de bivalves e 2.771 euros em numerário.No que diz respeito ao trânsito, a GNR detetou na última semana 10.066 infrações, das quais 2.847 foram por excesso de velocidade, 481 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 434 relacionadas com tacógrafos, 416 por uso indevido do telemóvel.Entre as infrações detetadas, 406 deveram-se a falta de inspeção periódica obrigatória, 313 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 161 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na última semana 446 pessoas em flagrante delito, 132 das quais por condução sob efeito do álcool, e apreendeu mais de 26 mil doses de haxixe, adiantou hoje aquela força de segurança.Em comunicado, a GNR indica que na última semana (entre 13 e 19 de janeiro) durante operações de prevenção e combate à criminalidade violenta foram detidas 446 pessoas em flagrante delito, 132 das quais por condução sob o efeito do álcool, 74 por condução sem habilitação legal e 32 por furto.Segundo a GNR, entre as detenções, 26 estão relacionadas com o tráfico de estupefacientes e 18 por posse ilegal de arma.