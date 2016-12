GNR deteve 481 condutores em operações na última semana

Nestas operações foram apreendidos 72.004 doses de haxixe, 351 doses de heroína, 1.217 doses de cocaína, 245 gramas de folhas de canábis, 21 veículos, 18 armas de fogo, 488 munições de vários calibres e 33 armas brancas.Em relação ao trânsito, foram detetadas 10.385 infrações, das quais se destacam 2.707 excessos de velocidade, 510 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 432 por falta de inspeção periódica obrigatória, 418 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 428 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 210 relacionadas com tacógrafos, 158 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.