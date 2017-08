Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve 49 pessoas em 12 horas

Foram detetadas 796 infrações de trânsito.

Por Lusa | 12:00

A GNR deteve 49 pessoas em flagrante delito entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 da manhã deste sábado, durante operações de prevenção e combate à criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária.



Do total de detidos, 21 foram por condução sob o efeito de álcool, sete por tráfico de estupefacientes, seis por condução sem habilitação legal, dois por furto, dois por imigração ilegal, um por violação e um por ofensas à integridade física.



A GNR também apreendeu 1.948 doses de haxixe, 83 doses de MDMA e 24 doses de cocaína.



Além disso, informa a GNR em comunicado, foram detetadas 796 infrações de trânsito: 456 por excesso de velocidade, 52 por falta de inspeção periódica obrigatória e 37 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.



A GNR registou ainda 45 acidentes, dos quais resultaram dois mortos, 14 feridos graves e 42 feridos leves.