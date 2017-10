Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve em Seia mulher que roubava idosos após aliciamento sexual

Por Lusa | 16:10

A GNR anunciou este domingo a detenção, em Seia, no distrito da Guarda, de uma mulher de 44 anos, pela alegada prática de diversos roubos a homens idosos, realizados após aliciamento sexual.



Em comunicado este domingo enviado à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR da Guarda adianta que a mulher foi detida "em flagrante delito" por elementos do Posto Territorial de Seia.



A detida foi presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, e ficou sujeita à medida de coação de prisão domiciliária por pulseira eletrónica.



Segundo a fonte, a mulher tinha como alvo homens idosos residentes na área da cidade de Seia, na Serra da Estrela.



"Através de aliciamento sexual, introduzia-se nas suas residências para lhes subtrair dinheiro, ameaçando-os de que se não o fizessem os iria denunciar às autoridades, acusando-os de a terem violado", explica a nota.



De acordo com a GNR, os idosos "ao recusarem-se a dar o dinheiro eram agredidos violentamente, tendo-se registado este ano dois roubos em que a suspeita, com uma arma branca, esfaqueou as vítimas".



"No último roubo [ocorrido no dia 08 de outubro], a suspeita foi surpreendida por uma assistente social, no momento em que estava a agredir um idoso na sua residência, tendo fugido. Contudo, a mesma foi detida por militares da GNR, nas imediações do local do crime", indica.



Após a detenção da mulher foram denunciadas outras situações de roubos a homens idosos registando-se dez casos até ao momento.



As vítimas alegaram que não fizeram qualquer denúncia porque receavam "pela sua integridade física".



A detida é ainda suspeita da prática de outros furtos e de tráfico de estupefacientes.