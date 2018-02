Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve homem de 18 anos em Felgueiras por tráfico de droga

17:58

A GNR deteve na terça-feira em Felgueiras um homem de 18 anos por tráfico de droga, anunciou a autoridade.



A guarda acrescenta que a detenção ocorreu na sede do concelho, no contexto de uma ação de fiscalização de trânsito.



"O indivíduo adotou um comportamento suspeito, tendo os militares detetado e apreendido 158 doses de haxixe, uma faca utilizada no corte do produto estupefaciente e diverso material de embalamento e doseamento", lê-se no comunicado policial.



O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.