GNR deteve homem de 64 anos na Lousã por suspeita de tráfico de estupefacientes

Foram apreendidos 5,05 quilos de folhas de 'cannabis', que dariam para cerca de 2.000 doses, e dois telemóveis.

Por Lusa | 14:48

A GNR deteve na Lousã um homem de 64 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes, anunciou esta sexta-feira o Comando Territorial de Coimbra.



A ação, com origem numa investigação iniciada há um mês, envolveu na quinta-feira uma busca domiciliária dos elementos do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã.



Na operação, foram apreendidos 5,05 quilos de folhas de 'cannabis', que dariam para cerca de 2.000 doses, e dois telemóveis.



O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, burla e abuso sexual de menores, ficou sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais no posto territorial da sua área de residência, após ter sido presente ao Tribunal Judicial da Lousã.