GNR deteve homem por posse ilegal de 43 armas em Vouzela

Detido já tinha antecedentes pela prática do mesmo crime.

17:10

A GNR deteve na sexta-feira, em Vouzela, um homem de 51 anos por posse ilegal de 43 armas, entre as quais seis armas de fogo de vários calibres, informou este sábado o Comando Territorial de Viseu.



Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Viseu explica que a detenção surgiu na sequência de "vários processos por ameaças com armas de fogo a vizinhos, que decorreram desde de dezembro de 2017".



Segundo a GNR, nas buscas realizadas, foram encontradas 43 armas: seis armas de fogo de vários calibres, 34 armas brancas, duas mocas de metal e uma soqueira.



Nas buscas efetuadas à casa, à viatura e a um anexo do indivíduo foram também apreendidas 753 munições de vários calibres, três miras laser e uma mira telescópica, referiu a nota de imprensa.



De acordo com a GNR, o detido já tinha antecedentes pela prática do crime de posse ilegal de armas.



Na sequência da detenção, o arguido foi constituído arguido, tendo sido sujeito a termo de identidade e residência.