GNR deteve homem que sequestrou a mulher em Aveiro

O caso foi denunciado pelo filho do casal.

15:40

A GNR de Aveiro deteve esta segunda-feira um homem, de 47 anos, suspeito de ter sequestrado a esposa, de 45 anos, em Pessegueiro do Vouga, no concelho de Sever do Vouga, informou aquela força de segurança.



O caso foi denunciado pelo filho do casal, que estaria junto da mãe quando esta foi sequestrada, cerca das 08:30, junto a uma paragem de autocarro em Cacia, no concelho de Aveiro.



Segundo comunicado da GNR, o homem obrigou a mulher a entrar na sua viatura, sob ameaça de uma arma branca, tendo iniciado a fuga.



"De imediato foi efetuada uma operação para detetar e intercetar o veículo suspeito, o que veio a acontecer na EN16, junto à localidade de Pessegueiro do Vouga", refere a mesma nota.



De acordo com a GNR, a mulher foi, por precaução, transportada ao Hospital de Aveiro e o detido vai ser presente a tribunal durante o dia de hoje.



Esta ação contou com o apoio do Posto Territorial de Sever do Vouga e do Destacamento de Intervenção de Aveiro.