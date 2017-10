Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve nove suspeitos de tráfico de droga em Aveiro

Militares apreenderam 59 quilos de haxixe, 2.600 doses de liamba e 266 doses de cocaína.

20:09

A GNR de Aveiro deteve esta quinta-feira 12 suspeitos de tráfico de droga e apreendeu milhares de doses de droga e 27 mil euros em dinheiro, anunciou aquela força de segurança.



Em comunicado, a GNR refere que os suspeitos, nove homens e três mulheres, foram detidos durante uma operação realizada esta quinta-feira em vários locais do distrito de Aveiro.



No decorrer da operação, os militares apreenderam 59 quilos de haxixe (cerca de 118 mil doses), 2.600 doses de liamba e 266 doses de cocaína.



Foi ainda apreendido diverso material relacionado com a atividade criminosa, designadamente sete viaturas ligeiras, duas motos quatro, 27 mil euros em dinheiro, duas armas de fogo, oito armas brancas, munições de vários calibres, uma besta, 23 telemóveis e cinco computadores.



Segundo a mesma nota, foram mobilizados 70 militares da GNR, provenientes do Comando Territorial de Aveiro e do Porto.



A operação contou ainda com o apoio de forças da PSP do Comando Distrital de Aveiro.