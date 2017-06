GNR deteve quatro suspeitos de tráfico de droga no Fundão e no Canhoso

A GNR ressalva ainda que os detidos serão presentes quarta-feira no Tribunal Judicial de Castelo Branco.



Segundo o referido, no âmbito das buscas foi ainda apreendido diverso material, designadamente uma pistola de ar comprimido, sete armas brancas, 0,2 gramas de haxixe, 4,9 gramas de MDMA, 14 telemóveis, oito computadores portáteis, um 'tablet', uma balança de precisão, dois cachimbos, moinhos, 450 euros em dinheiro e ainda material destinado ao corte, acondicionamento, venda e consumo de produto estupefaciente.A GNR ressalva ainda que os detidos serão presentes quarta-feira no Tribunal Judicial de Castelo Branco.

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de quatro pessoas no Fundão e no Canhoso, freguesia da Covilhã, por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo ainda constituído como arguido um quinto indivíduo.Em comunicado enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco especifica que a ação foi desenvolvia pelo Núcleo de Investigação Criminal do Fundão e que os detidos têm entre 21 e 28 anos"Esta ação foi o culminar de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes que envolveu três buscas domiciliárias e uma não domiciliária", acrescenta a nota da GNR.