GNR deteve seis pessoas pelo crime de incêndio florestal

Detenções em Castelo Branco, Guarda e Viseu.

20:12

A GNR anunciou ter detido seis pessoas pelo crime de incêndio florestal, esta quinta-feira e na quarta-feira, nos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR explica que as detenções de três homens e três mulheres, com idades entre os 29 e os 68 anos, ocorreram nos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu.



"As detenções ocorreram devido à execução de queimadas e de queimas de sobrantes que acabaram por se descontrolar, o que resultou numa área ardida total de 41.000 metros quadrados, incluindo zonas de mato, vinhas, oliveiras, sobreiros, carvalhos, castanheiros e pinheiros", lê-se na nota.



Adianta ainda que hoje foram identificados dois homens com 67 e 75 anos, pela suspeita da prática do mesmo tipo de ilícito.



Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.