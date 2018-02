Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve seis pessoas por tráfico de droga durante rave

Operação em evento noturno em Sernancelhe.

11:22

A GNR anunciou esta quarta-feira ter detido por tráfico de drogas seis pessoas, com idades compreendidas entre os 19 e os 55 anos, durante um evento musical noturno realizado em Sernancelhe, Viseu.



Segundo a GNR, os cinco homens e uma mulher foram detidos no sábado e no domingo, pelo Destacamento Territorial de Moimenta da Beira.



"No âmbito de uma operação especial de prevenção criminal, que incidiu sobre um evento noturno de música, vulgo 'rave', foram apreendidas 173 doses de haxixe, duas doses de cocaína, dez doses de anfetaminas (MDMA) e duas doses de liamba", refere a GNR.



A GNR acrescenta que foram ainda identificadas mais cinco pessoas e elaborados os respetivos autos de ocorrência por consumo de estupefacientes.



Os seis detidos foram constituídos arguidos e ficaram com termo de identidade e residência.