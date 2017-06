GNR deteve seis suspeitos de tráfico de droga em Castelo Branco

A GNR refere ter apreendido ainda 17 telemóveis, quatro portáteis, dois 'tablet', três balanças de precisão, 4.025 euros, dois veículos ligeiros e "diverso material destinado ao corte, acondicionamento, venda e consumo de produto estupefaciente".



Duas espingardas de ar comprimido, uma mira telescópica, 22 cartuchos calibre 12, três caixas de chumbo 4,5 mm, três bastões artesanais, duas catanas e 12 armas brancas estão também entre os artigos apreendidos.A GNR refere ter apreendido ainda 17 telemóveis, quatro portáteis, dois 'tablet', três balanças de precisão, 4.025 euros, dois veículos ligeiros e "diverso material destinado ao corte, acondicionamento, venda e consumo de produto estupefaciente".Esta operação contou com a colaboração de militares dos comandos territoriais de Coimbra, Guarda, Portalegre e Santarém.

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de cinco homens e uma mulher, com idades entre os 27 e os 45 anos, suspeitos de tráfico de droga, em Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Atalaia do Campo.Em comunicado, a GNR explica que "esta ação ocorreu na sequência de uma investigação que teve início em outubro de 2016 e culminou na realização de nove buscas domiciliárias e nove não domiciliárias", e no cumprimento de cinco mandados de detenção.Segundo a GNR, foram apreendidas 651 doses de haxixe, 68,7 gramas de folhas de canábis, 21,7 gramas de MDMA, oito micro selos de LSD, 13 comprimidos de 'ecstasy', 27 sementes de 'cannabis', diversos comprimidos de várias marcas e duas ampolas injetáveis.