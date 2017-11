Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve sete imigrantes ilegais em bares de Vila do Conde e Póvoa de Varzim

Foram ainda identificados 33 cidadãos estrangeiros e efetuadas seis notificações de abandono voluntário do país.

Por Lusa | 16:43

A GNR deteve no domingo, em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, sete mulheres, com idades compreendidas entre os 27 e os 40 anos, por permanência ilegal no país, anunciou esta segunda-feira aquela força.



Em comunicado, a GNR refere que as detenções foram concretizadas com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e decorreram no âmbito de uma operação policial a quatro estabelecimentos de diversão noturna.



Na operação, foram ainda identificados 33 cidadãos estrangeiros e efetuadas seis notificações de abandono voluntário do país.



Em relação aos estabelecimentos, a GNR registou ainda um crime por usurpação de direitos de autor, pelo que o seu proprietário foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.



Foram também elaborados 15 autos de contraordenação por diversas infrações, destacando-se a falta de licenciamento para a exploração de máquinas de diversão, a violação dos requisitos para espaço de fumadores e três autos por inexistência de licenciamento para desenvolver a atividade.



Ainda no decurso da operação, foi realizada uma fiscalização rodoviária, que levou à detenção de um homem de 21 anos, por falta de habilitação legal para conduzir e por posse de 11 doses de haxixe.



Estiveram empenhados na operação 22 militares da GNR, sete inspetores da ASAE e dois inspetores do SEF.