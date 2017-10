Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve suspeito de ter ateado fogo em Pinhel

Homem de 31 anos tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

Por Lusa | 18:17

A GNR anunciou hoje a detenção, no concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, de um homem de 31 anos, por crime de incêndio florestal.



Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, o suspeito foi detido na terça-feira por militares do Posto Territorial de Pinhel, numa quinta localizada nos arredores daquela cidade.



A detenção ocorreu quando os militares "chegaram ao local do incêndio e avistaram um indivíduo em fuga, o qual veio a ser detido, em ato contínuo", explica a GNR em comunicado.



Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda adiantou à agência Lusa que o incêndio alegadamente ateado pelo suspeito, destruiu uma área de "quatro hectares de mato" e que a "intervenção rápida dos bombeiros evitou" que as chamas se propagassem.



O homem, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi entregue ao Ministério Público de Pinhel para aplicação de eventuais medidas de coação.



A GNR refere numa nota publicada na sua página oficial na internet que desde o dia 17 deteve sete indivíduos pelo crime de incêndio florestal, em resultado das ações de patrulhamento e de vigilância das zonas de risco de incêndio.



A última detenção ocorreu na terça-feira em Pinhel, no distrito da Guarda.