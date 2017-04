GNR deteve uma pessoa em fiscalização à segurança privada

A GNR refere que a atividade de segurança privada assume, atualmente, "um papel relevante na proteção de pessoas e bens e na prevenção e dissuasão da prática de atos ilícitos, de uma forma complementar e subsidiária à atividade das forças de segurança".



Na operação estiveram envolvidos militares dos comandos territoriais e da Unidade de Ação Fiscal.A GNR refere que a atividade de segurança privada assume, atualmente, "um papel relevante na proteção de pessoas e bens e na prevenção e dissuasão da prática de atos ilícitos, de uma forma complementar e subsidiária à atividade das forças de segurança".

A GNR deteve uma pessoa por exercer segurança privada ilegal e registou 164 infrações numa operação de fiscalização a este tipo de atividade realizada em todo o país entre 5 e 9 de abril, indicou esta segunda-feira a corporação.Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana destaca as 56 infrações relacionadas com vigilantes, 46 devido aos sistemas de videovigilância, 24 relativas a estabelecimentos de restauração e bebidas com espaços de dança e 20 em superfícies comerciais.A GNR realizou, entre 5 e 9 de abril, em todo o país, uma operação de fiscalização à atividade de segurança privada com o objetivo de detetar situações irregulares no desempenho destas funções.