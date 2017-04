GNR dispara em café para apanhar ladrões

Detidos em assalto a café após tiros com a GNR

"Arrombaram a porta com a traseira do carro, não roubaram nada mas ficámos com o prejuízo do que estragaram" contou Ana Paula Pimenta, proprietária do estabelecimento. "A GNR voltou, durante a manhã, com dois homens que confessaram o crime", acrescentou a mulher. O Opel Corsa, de cor preta, usado nos dois assaltos, foi roubado em César, Oliveira de Azeméis.Ainda em Santa Maria Feira, três encapuzados assaltaram o Nebraska Bar, em Lourosa, cerca das 03h30, e levaram cerca de 4 mil euros em tabaco, 200 euros e a caixa registadora.