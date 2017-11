Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR e PSP simulam libertação de reféns em comboio

Ministro assistiu a vários exercícios que envolveram 300 pessoas de 42 entidades.

Por Lusa | 16:09

O ministro da Administração Interna deu esta quinta-feira "nota positiva" ao exercício de segurança ferroviária em que participaram mais de 300 pessoas de 42 entidades e que decorreu perto da estação ferroviária de Coina, no distrito de Setúbal.



"Eu dou uma nota muito positiva, por um lado ao esforço que foi desenvolvido por todas as entidades envolvidas, pela capacidade operacional demonstrada e pela capacidade de coordenação. A necessidade de melhorarmos os nossos mecanismos de coordenação é um elemento decisivo", disse Eduardo Cabrita, depois de assistir a um incidente tático-policial levado a cabo pelos grupos de operações especiais da GNR e da PSP, que culminou com cinco detenções e a libertação de dezenas de reféns.



"O que é fundamental é que Portugal, que é considerado um dos países mais seguros do mundo, continue a sê-lo. E, para isso, não podemos deixar de nos preparar para as eventualidades, beneficiando da experiência daqueles que já as sofreram, mas também partilhando a nossa experiência que é muito válida e reconhecida no quadro internacional", acrescentou.



Segundo Eduardo Cabrita, este exercício de segurança na área ferroviária, que se insere na participação portuguesa na rede europeia de segurança ferroviária (Railpol), foi promovido pela GNR sob a coordenação da secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, e envolveu uma "ampla cooperação de estruturas, quer das forças e serviços de segurança, as Forças Armadas, estruturas de saúde, os três centros hospitalares da península de Setúbal, as estruturas de proteção civil municipal do Barreiro e Seixal e bombeiros".



"Relativamente a todo este tipo de operações é fundamental que Portugal, que é um dos países mais seguros do mundo, esteja bem preparado para aprender com aquilo que é a experiência internacional mas também partilhar experiências e provar que está preparado, treinando, nestas circunstâncias tão próximas da realidade quanto possível, treinando todos os agentes, todas as forças de segurança e proteção civil, para que, se alguma vez formos confrontados com uma situação real, todos saibam aquilo que têm de fazer", disse Eduardo Cabrita.



O governante salientou ainda que o exercício em que participaram todas as forças de segurança portuguesas, não só foi acompanhado pela Railpol mas também pelos serviços de segurança ferroviárias do Estados Unidos que se deslocaram a Portugal, propositadamente, para acompanharem o exercício.



O exercício, que começou cerca das 8h30, incluiu uma suposta colisão entre um comboio de passageiros e um autocarro, que permitiu testar a capacidade de resposta do INEM, bem como dos três hospitais da região - Centro Hospitalar do Barreiro, Centro Hospitalar de Setúbal e Hospital Garcia de Orta, em Almada, sendo que cada uma destas entidades recebeu cinco feridos graves e vários feridos ligeiros, de forma a acionarem os Planos Externos de Emergência.



Houve ainda uma segunda fase, com incidente tático-policial num comboio em que, supostamente, viajavam cinco indivíduos que tinham assaltado várias caixas multibanco e que tomaram a composição ferroviária e fizeram cerca de meia centena de reféns.



Alguns reféns foram libertados durante a fase de negociação mas depois o Grupo de Operações Especiais da PSP e o Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR foram chamados a intervir no incidente tático-policial, uma vez que os assaltantes deixaram de responder ao negociador e foi considerado que havia uma situação de perigo de vida para dezenas de reféns.



O exercício incluiu ainda uma terceira fase, um derrame de materiais perigosos a partir de um comboio de mercadorias que terá sido atingido por um disparo e que obrigou ao envolvimento de diversas corporações de bombeiros da região de Setúbal.



De acordo com a GNR, além das cerca de 300 pessoas diretamente envolvidas, este exercício de segurança ferroviária terá tido ainda a participação indireta de cerca de 1.200 pessoas.